22 сентября, 16:36

Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин тульские пряники

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ральф Гонсалвес их очень любит

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвесу тульские пряники на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин очень любит тульские пряники. И Сергей Викторович это помнит - захватил в Нью-Йорк", - написала она, сопроводив свою публикацию фотографией. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСент-Винсент и ГренадиныЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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