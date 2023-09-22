Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин тульские пряники

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ральф Гонсалвес их очень любит

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвесу тульские пряники на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Премьер-министр, министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин очень любит тульские пряники. И Сергей Викторович это помнит - захватил в Нью-Йорк", - написала она, сопроводив свою публикацию фотографией.