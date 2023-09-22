В Туркмении по случаю Дня независимости помиловали свыше 1 тыс. осужденных

Главам областей, городов, районов и другим руководителям поручено обеспечить помилованных работой

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов помиловал 1 180 осужденных граждан в преддверии предстоящего 27 сентября Дня независимости.

"По традиции накануне наших больших государственных праздников мы проводим акции помилования наших граждан, осужденных за совершенные преступления и чистосердечно раскаявшихся в содеянном. Мы последовательно проводим гуманистические акции и освобождаем их от наказания. В соответствии с этим, я подписываю указ о помиловании 1 180 осужденных граждан в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана", - сказал президент в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".

Глава государства поручил главам правоохранительных ведомств освободить всех помилованных и обеспечить их возвращение в ближайшее время в семьи. Также главам областей, городов, районов и другим руководителям поручено обеспечить помилованных работой.

Акции помилования в Туркмении проводятся несколько раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат. Последняя такая акция прошла 12 декабря прошлого года в честь Международного дня нейтралитета. Тогда на свободу вышли 300 осужденных.