В Сочи половина отелей и санаториев отказались от зарубежных сервисов бронирования

По словам заместителя главы города Светланы Калининой, 50% отелей и санаториев туристы и гости уже забронировали, купив путевки через специальные сайты отелей

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Номера в половине отелей и санаториев в Сочи забронированы или куплены через специальные сайты мест размещения, город-курорт максимально отказывается от зарубежных онлайн-сервисов. Об этом сообщила первый заместитель главы города-курорта Светлана Калинина на полях форума "Вся Россия - 2023".

"Отходим максимально от всех онлайн-сервисов, которые у нас были зарубежные, переходим на свои. И очень приятно, что результатом восьми месяцев явилось то, что 50% отелей и санаториев наши туристы и гости уже забронировали, купили путевки через специальные сайты отелей. Сейчас мы возвращаем к нам в город сервис Visit-Sochi.com, в Петербурге он хорошо работает, наверное, он один из лучших, но наполнение его и спрос будет зависеть от нас", - сказала Калинина.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.