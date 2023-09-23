Эксперт заявил, что мощности по наработке вакцин от ковида в РФ необходимо увеличить втрое

Академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что на всех производствах должно быть самое современное оборудование

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Существующие в России мощности по производству вакцин от COVID-19 необходимо увеличить втрое для полного обеспечения ими населения страны. Таким мнением с ТАСС поделился академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

В среду исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что обновленная вакцина от коронавируса разработана в Москве, скоро пройдут ее клинические испытания.

"Сейчас вакцину от ковида производят, насколько я знаю, шесть заводов. России мощностей не хватает. У нас суммарная мощность - это около 40 млн доз, а население 140 млн. То есть у нас только за три года можно закрыть потребность. Необходимо увеличить мощности минимум в три раза. При этом логичнее, чтобы они находились в меньшем числе мест. Но в то же время были и в Сибири, и на Дальнем Востоке", - сказал Нетесов, добавив, что на всех производствах должно быть самое современное оборудование.

Он пояснил, что, согласно ранее опубликованным данным, Европа располагает мощностями по наработке вакцин, позволяющих делать миллиарды доз в год. "Для Европы этого хватает, поскольку население составляет около 500 млн человек. У Китая суммарные мощности позволяют производить 4 млрд доз, у них 1,5 млрд население", - резюмировал он.

19 сентября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что на прошедшей неделе заболеваемость ковидом в России выросла на 48%, а число госпитализаций - более чем на 20%. С начала пандемии в России выявили более 23 млн случаев заражения и 22 млн случаев выздоровления, свыше 400 тыс. человек умерли.