В Можайском районе Подмосковья открылась стела "Населенный пункт воинской доблести"

Она открылась в деревне Мокрое

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Стела "Населенный пункт воинской доблести" открылась в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения ей почетного звания "Населенный пункт воинской доблести", - говорится в распространенном сообщении.

В церемонии приняли участие представители Минобороны, власти, поисковики, ветераны Великой Отечественной войны. Также на мероприятии присутствовали родственники шести красноармейцев, чьи имена были установлены в ходе поисковых работ и чьи останки перезахоронены на мемориале.

"На сегодняшний день на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более 2 тыс. бойцов Красной армии. Отдавая дань памяти воинам, совершившим подвиг, который стал символом мужества, стойкости, героизма для поколений российских граждан, участники церемонии высадили дубовую аллею", - добавляется в сообщении.

Битва за Москву

Битва за Москву считается одним из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление Красной армии.