В Челябинской области открылся танковый фестиваль "Броня Танкограда"

Мероприятие собрало порядка 6 тыс. зрителей и участников-реконструкторов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Самый массовый советский танк Великой Отечественной войны Т-34, танк прорыва ИС-2, самоходную установку ИСУ-152 "Зверобой, присланные Челябинским тракторным заводом - "Уралтраком" (ЧТЗ), примут участие в танковом фестивале "Броня Танкограда", который собрал порядка 6 тыс. зрителей и участников-реконструкторов под Челябинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа прошло торжественное открытие уральского танкового фестиваля "Броня Танкограда". По нашим оценкам, на мероприятие приехали порядка 6 тыс. зрителей, включая порядка 4,5 тыс. детей, и порядка 100 реконструкторов из различных регионов России. Челябинский тракторный завод выделил для показа исторических реконструкций легендарные советские танки. Это самый лучший и самый массовый танк Великой Отечественной войны Т-34-85, танк ИС-3, прозванный на фронте за свои качества танком прорыва, самоходная установка ИСУ-152 "Зверобой", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, фестиваль посвящен 90-летию ЧТЗ, 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), памятной дате Челябинской области - Дню героев Танкограда, Дню танкиста, а также проводится в знак народной поддержки воинов Российской армии, всех защитников Отечества, участвующих в борьбе с нацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции.

"На фестивале реконструкторы показывают зрителям исторические костюмированные реконструкции с использованием пиротехнических изделий, охолощенного оружия, различной техники. Это "Уральская броня", посвященная боям Великой Отечественной войны, это "Разгром моджахедов" о событиях советского периода истории в Афганистане, также историческая реконструкция "Миротворцы", показательное выступление "Защита колонны", показательное выступление разведчиков. Кроме того, на фестивале прошел исторический парад техники", - сказала собеседница агентства.

Танкоградом Челябинск называли в годы Великой Отечественной войны. Тогда после соединения мощностей Челябинского тракторного завода с эвакуированными Ленинградским Кировским и Харьковским моторостроительным заводами производство переключилось на массовый выпуск танков. Производство танков на Челябинском тракторном заводе завершилось в 1986 году, изготовление двигателей для них продолжается и сейчас. Уральский танковый фестиваль "Броня Танкограда" проводится ежегодно при поддержке командования Центрального военного округа Минобороны РФ и гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии.