Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев

Автомобиль с российскими миротворцами 20 сентября подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько жителей Еревана оставили цветы у здания посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история все разложит по полочкам", - сказала жительница Еревана Алла Акопян.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.