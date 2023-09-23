23 сентября, 11:06
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев

Михаил Егиков/ ТАСС
© Михаил Егиков/ ТАСС

Автомобиль с российскими миротворцами 20 сентября подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько жителей Еревана оставили цветы у здания посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах. Об этом передает корреспондент ТАСС.

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"Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история все разложит по полочкам", - сказала жительница Еревана Алла Акопян.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. 

Теги:
АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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