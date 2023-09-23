В кампусе ВШМ СПбГУ "Михайловская дача" открыли спортивную инфраструктуру

Общая площадь благоустройства составила 450 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Спортивно-тренировочный комплекс открылся для кампуса Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Работы велись на территории объекта культурного наследия "Михайловская дача", передает корреспондент ТАСС.

"Я присутствовал здесь, когда президент РФ закладывал камень, посвященный будущему проекту ВШМ. Спортивная площадка - это возможность студентам и преподавателям заниматься не только наукой. Настоящий менеджер в хорошем смысле этого слова должен быть и физически крепким", - сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии открытия.

Всю инфраструктуру объекта интегрировали в парковый ландшафт. На территории появилось футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для волейбола и баскетбола, беговая дорожка на 60 м, зона тренажеров, трибуны на 250 зрителей, раздевалки и тренерские. Тренажерный зал отделен от других зон звуковыми ширмами. Общая площадь благоустройства составила 450 кв. м.

На реконструкцию комплекса и строительство новых объектов на территории кампуса "Михайловская дача" было выделено из средств федерального бюджета 12,3 млрд рублей.