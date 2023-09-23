В Русском доме в Душанбе провели литературный диктант и встречу с соотечественниками

В представительстве Россотрудничества отметили, что в 2023 году самому возрастному участнику акции в республике было 66 лет, самому юному - 13 лет

ДУШАНБЕ, 23 сентября. /ТАСС/. Более 150 человек стали участниками просветительской акции "Литературный диктант", которая прошла в Русских домах в Душанбе и в Худжанде в Таджикистане, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

"Свыше 150 человек - школьники и студенты, педагоги, участники проекта "Российский учитель за рубежом" - присоединились к международной просветительской акции в Русских домах в Душанбе и Худжанде", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, в этом году самому возрастному участнику акции в республике было 66 лет, самому юному - 13 лет. Вопросы в диктанте были самыми разными, например, участники должны были указать, какое из четырех произведений - "Нос", "Шинель", "Женитьба" или "Портрет" - никогда не входило в "Петербургские повести" Николая Гоголя. Некоторые были связаны с кинематографом, в частности, предлагалось указать пьесу Максима Горького, которая легла в основу фильма японского режиссера Акиры Куросавы. Ряд вопросов касался названий жанров и стихотворных размеров.

Результаты будут объявлены в ближайшее время. Акция была организована Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой при поддержке Россотрудничества.

В Душанбе, помимо литературного диктанта, школьникам также предложили написать небольшой тест на знание цифровой экономики, его провела член профильного совета при Совете Федерации России Надежда Суворова.

Встреча с соотечественниками

В Русском доме в Душанбе в субботу также прошла встреча, посвященная государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. На вопросы ответили советник-посланник посольства России в Таджикистане Вера Хуторская, руководитель представительства Россотрудничества в республике Иван Иванов, а также сотрудники посольства.

В ходе встречи граждане смогли узнать о том, как стать участниками программы, какие документы для этого нужно подготовить, а также как получить разрешение на временное проживание в РФ и получить ответы на заданные вопросы.