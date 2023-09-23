В Мариуполе запустили движение петербургского ретротрамвая

Эти же трамваи курсируют в Петербурге на популярных туристических маршрутах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Движение петербургского ретротрамвая открылось в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Петербурга.

"По поручению президента России [Владимира Путина] Санкт-Петербург подарил Мариуполю ретротрамвай - точную копию вагонов, курсирующих по Северной столице в качестве экскурсионных. В присутствии губернатора Александра Беглова ретротрамвай впервые отправился по маршруту", - говорится в сообщении.

На боковую часть вагона нанесена надпись: "Мариуполь и Санкт-Петербург - города-побратимы". Такие же трамваи курсируют сейчас в Петербурге на популярных туристических маршрутах. Внешне они выглядят как трамваи 1950-60-х годов.

Трамвайное движение в Мариуполе было восстановлено по поручению Владимира Путина, которое он дал в январе 2023 года на праздновании 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Движение запустили 2 мая. Специалисты из Петербурга реконструировали линию длиной более 10 км. В частности, заново была уложена часть путей, полностью восстановлена контактная сеть, частично заменены опорные конструкции, восстановлены, а также проложены кабельные линии. Восстановлено пять тяговых подстанций. Современную модульную подстанцию изготовили и доставили из Петербурга.

1 июня 2022 года в Мариуполе Беглов и руководитель городской администрации Константин Иващенко подписали соглашение об установлении побратимских связей. В рамках документа петербургские специалисты помогают городу в восстановлении разрушенной инфраструктуры.