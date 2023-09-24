В Москве открылся фотопроект "Я буду жить!"

В галерее ArtMaison представлены фотопортреты участников проекта-пациентов НМИЦ гематологии, которые победили рак

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фотопроект "Я буду жить!", где представлены портреты пациентов, победивших рак, открылся в столичной галерее современного искусства ArtMaison. Организатором мероприятия выступил Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии Минздрава России.

"С 24 по 29 сентября в галерее ArtMaison будут представлены фотопортреты участников проекта-пациентов НМИЦ гематологии. Среди них разные люди, но всех их объединил опыт успешной борьбы с болезнью. В течение недели на площадке будут проходить мероприятия, направленные на повышение осведомленности об онкологических заболеваниях крови", - сообщили в пресс-службе НМИЦ гематологии.

Проект приурочен ко Всемирному дню борьбы с лейкозом, который отмечается 24 сентября. Мероприятие призвано помочь тем, кто борется с болезнью прямо сейчас, укрепить их веру в выздоровление и готовность трудиться вместе с врачами для достижения ремиссии. Всего в проекте "Я буду жить!" приняли участие 19 человек.

"Мы воюем с тяжелыми заболеваниями системы крови и в большинстве случаев побеждаем. Каждая победа - это результат работы большой команды. Ежегодно около 5 тыс. человек заболевает острыми лейкозами, и многим требуется трансплантация костного мозга. Только объединив усилия, мы сможем найти эффективные методы лечения и помочь тем, кому это необходимо", - сказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова, слова которой приводит пресс-служба.