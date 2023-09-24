Вылет самолета из Иркутска в Таиланд задержали почти на сутки

Причиной стала техническая неисправность, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

ТАСС, 24 сентября. Вылет рейса авиакомпании "Икар" из Иркутска в Пхукет в Таиланд отложили почти на 22 часа, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"24 сентября 2023 года в аэропорту города Иркутска в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Икар" по маршруту Иркутск - Пхукет. По предварительной информации, вылет отложен до 03:00 25 сентября (23:00 мск 24 сентября - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, вылет рейса в Пхукет был запланирован на 05:15 (01:15 мск) 24 сентября.

В надзорном ведомстве добавили, что ведется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.