В Астрахани установили закладной камень на месте стелы "Город трудовой доблести"

Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 160 тыс. жителей региона

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Первый камень на месте открытия стелы "Город трудовой доблести" заложили на разворотном кольце у Центрального стадиона в Астрахани. Стела увековечит память о жителях области, которые во времена Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, сообщили в воскресенье в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"24 сентября на разворотном кольце у Центрального стадиона в Астрахани торжественно заложили камень на место установления стелы "Астрахань - город трудовой доблести". В церемонии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочный представитель президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Устинов и председатель совета ветеранов Астраханского государственного медицинского университета Рафаэль Фитонов. Глава региона назвал сегодняшнее событие знаковым и важным для всех жителей области", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам, в том числе Астрахани. Место установки стелы было выбрано большинством астраханцев, принявших участие в голосовании. Предполагается, что здесь будут проходить мероприятия и праздничные салюты, приуроченные к 1 Мая, Дню Победы и Дню города.

Уточняется, что в годы Великой Отечественной войны астраханцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм. В своем приветственном слове в рамках церемонии Бабушкин выразил благодарность главе государства и отметил, что стела станет еще одним символом бесконечной благодарности астраханцам за их трудовой подвиг.

Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 160 тыс. астраханцев, половина из них не вернулись домой. В Астрахани в первые дни войны более 80 зданий были переоборудованы под госпитали, горожане принимали активное участие в оборудовании госпиталей и уходе за ранеными бойцами. Астрахань, находясь на стыке водных и железнодорожных путей, имела важное стратегическое значение по доставке нефтепродуктов для фронта. На фронт работали судостроительные и судоремонтные предприятия. Астрахань являлась одним из основных поставщиков продовольствия на фронт, в том числе для Сталинграда.