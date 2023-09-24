24 сентября, 19:33

Софи Лорен прооперирована после падения в своем доме в Женеве

По сведениям газеты Corriere della Sera, актриса получила травмы и переломы бедра

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве, ей потребовалась операция. Как пишет газета Corriere della Sera, актриса, отметившая 89 лет 20 сентября, получила травмы и переломы бедра.

Как сообщает издание, операция прошла успешно. Теперь актрисе предстоит период восстановления.

26 сентября Лорен должна была приехать в Бари, где ей присвоили звание почетного гражданина. Она также должна была участвовать в церемонии открытия ресторана ее имени, четвертого по счету в Италии. В этом городе она снималась после длительного перерыва в последнем фильме "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a sé), вышедшем в 2020 году. Режиссером выступил ее сын Эдоардо Понти. 

Теги:
ИталияШвейцарияЛорен, Софи
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