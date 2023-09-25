В лагерях Хабаровского края летом отдохнули свыше 123 тыс. детей

В регионе работали 418 оздоровительных организаций

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Детские оздоровительные организации в Хабаровском крае приняли более 123 тыс. детей от 8 до 18 лет, это свыше 80% школьников в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В крае летом работало 418 организаций - 16 загородных лагерей, 372 лагеря с дневным пребыванием, 29 лагерей труда и отдыха и 1 палаточный лагерь.

"Всего за летний период было реализовано свыше 250 профильных проектов, расширен круг привлеченных партнеров и профессиональных сообществ. В рамках сетевого взаимодействия в летней кампании приняли участие 5 вузов и 16 организаций среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова сообщается, что благодаря участию в федеральной программе в этом году в регионе возвели 4 новых корпуса по 52 места в каждом. Это позволило увеличить количество отдохнувших детей в дружине имени Бонивура КДЦ "Созвездие" и в центре "Шарголь". Кроме того, заработал загородный лагерь в Николаевском районе, также были увеличены профильные смены в пришкольных лагерях, уточнили ТАСС в пресс-службе социального блока регионального правительства. Годом ранее в детских лагерях и центрах региона отдохнули свыше 72 тыс. школьников. В крае предусмотрена частичная компенсация стоимости путевки, на выплату имеют право семьи с детьми, постоянно проживающие на территории региона, без учета дохода. Деньги можно получить до 1 ноября.

Сообщается, что этим летом был обеспечен адресный подход при организации каникулярной занятости детей участников специальной военной организации. За счет средств краевого бюджета отдохнули более 600 детей военнослужащих.