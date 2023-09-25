Кабмин сохранит соцгарантии для семей переведенных на новое место службы военных

Они смогут остаться жить в служебных квартирах или продолжат получать компенсацию за аренду

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство России сохранит социальные гарантии для семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведенных на новое место службы в отдельные регионы. Они смогут остаться жить в служебных квартирах или продолжат получать компенсацию за аренду. Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведенных на новое место службы в отдельные регионы, населенные пункты и местности, смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место. Также для семей будут сохранены положенные компенсационные выплаты, если речь идет об аренде жилья", - говорится в сообщении.

Так, семьи военнослужащих Минобороны, а также сотрудников МЧС, ФСО, МЧС и Следственного комитета сохранится прежнее служебное жилье или денежная компенсация за аренду, если их родных и близких направят на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Семьи работников Главной военной прокуратуры останутся жить в прежних квартирах, если их родственников направят в новые регионы, а также в отдельные районы Крыма, Симферополя, Белгородской и Ростовской областей.

"Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии перечень не ограничивается новыми российскими регионами. Помимо них, туда входят еще около 30 субъектов, где расположены закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями", - отметили в кабмине.

"В аналогичный перечень, касающийся военнослужащих ФСБ, включены территории, где введено военное положение, и районы со средним уровнем реагирования, из которых временно отселены мирные жители", - добавили в пресс-службе.