ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян имеют опыт приобретения автомобиля

При этом 31% респондентов никогда не покупали машину и не планируют

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 58% опрошенных россиян имеют опыт приобретения автомобиля, 31% респондентов никогда не покупали машину и не планируют. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большая часть россиян имеет опыт приобретения автомобиля - 58%, каждый десятый планирует покупку в ближайшие пару лет (10%). Около трети сообщили, что никогда не покупали и не планируют покупать машину (31%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Из данных опроса следует, что среди тех, кто когда-либо покупал автомобиль, около 74% покупают другой автомобиль с разной периодичностью. Так, порядка 29% совершают покупку машины раз в 6-10 лет, 28% - раз в 10 лет и реже. 14% россиян делают это раз в 4-5 лет, а 3% - раз в два или три года.

При выборе автомобиля 65% россиян в первую очередь ориентируются на цену, 48% - на функциональность и характеристики, 32% предпочитают подбирать экономичный автомобиль с небольшим расходом топлива, а 25% совершают покупку, опираясь на бренд и автопроизводителя.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 5 по 7 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1 706 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.