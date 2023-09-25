В Нижнем Новгороде открыли памятник спасателям и пожарным

Его проект разработал скульптор Алексей Щитов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Памятник спасателям и пожарным открыли на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, который принял участие в церемонии, монумент стал данью мужеству и отваге тех, кто выбрал своим профессиональным долгом помощь людям.

"Сегодня мы открываем памятник, посвященный подвигу пожарных и спасателей. Этот памятник - наша дань мужеству и отваге тех, кто выбрал свой профессиональный долг помощи людям. Примечательно, что установка памятника осуществляется по инициативе общественности и на средства, собранные в виде добровольных пожертвований", - сказал Куренков.

Проект памятника разработал скульптор Алексей Щитов. Монумент олицетворяет собой три эпохи - создание пожарной охраны, труд в годы Великой Отечественной войны и современный образ спасателя. Памятник установили в микрорайоне "Щербинки-1" на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил символичное расположение памятника - в нагорной части города, а фигуры спасателей будто смотрят сверху на город и оберегают его.

Вручение техники и государственных наград

Куренков и Никитин на территории Нижегородской ярмарки также передали подразделениям образцы пожарно-спасательной техники. "Это позволит оперативно реагировать на любые происшествия, внесет значимый вклад в безопасность наших граждан", - сказал министр.

Он отметил, что благодаря ежедневной работе спасателей каждый человек уверен, что в минуты опасности на помощь ему придут настоящие профессионалы своего дела. Также Куренков вручил государственные и ведомственные награды за мужество и героизм при тушении пожаров и ликвидации ЧС.

Никитин в свою очередь отметил, что в 2023 году в регионе удалось штатно пройти основной период сезона лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом их площадь уменьшилась на 99%. "Это связано как с покрытием почти на 100% видеонаблюдением лесного массива региона, так и с быстрым реагированием и профессиональными действиями пожарных и сотрудников главного управления МЧС", - рассказал губернатор.