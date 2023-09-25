Олег Рой представил патриотический проект "Русские супергерои"

Генеральный директор группы компаний "Гала-Центр" Павел Казановский сообщил, что у проекта нет ни отечественных, ни мировых аналогов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Презентация совместного патриотического проекта бренда BY и российского писателя Олега Роя "Русские супергерои" состоялась на пресс-конференции в ТАСС. У проекта, героями которого являются Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие персонажи, три направления для разных возрастных аудиторий, рассказал автор и генеральный продюсер проекта Рой.

"Проект "Русские супергерои" имеет три направления для разных возрастных аудиторий: 0+, 6+, 14+", - сказал он. Рой также пояснил, что персонажи будут представлены в комиксах, анимационном кино, видеоиграх и различных товарах. "Уже в этом году проект стартует в комиксах и книгах, начата работа над анимационным сериалом", - отметил писатель, назвав главным девизом проекта фразу "Будь собой".

Генеральный директор группы компаний "Гала-Центр" Павел Казановский сообщил, что идея проекта родилась еще в 2014 году. Он отметил, что у проекта нет ни отечественных, ни мировых аналогов.

О проекте

"Русские супергерои" - новый взгляд на традиционные образы отечественного культурного наследия. Персонажи, знакомые каждому россиянину по сказкам и школьной программе, такие как Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Конек-Горбунок, Ермак, Пересвет, получают новое авторское прочтение. Русские супергерои - наделенные фантастическими способностями обычные люди со своими характерами, проблемами, стремлениями, мечтами и переживаниями.

Проект "Русские супергерои" имеет три направления для разных возрастных целевых аудиторий, а герои будут представлены в таких формах, как комиксы, анимационное кино, видеоигры и различные товары.