В администрации Воронежа ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

По словам представителя пресс-службы мэрии, в школах его вводить не планируют

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Масочный режим ввели на совещаниях в администрации Воронежа, сообщила журналистам представитель пресс-службы мэрии.

"Речь идет о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний. Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется", - сообщила она.

Как сообщается на сайте мэрии, в понедельник на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина замглавы администрации по социальной политике Любовь Кулакова доложила о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в учреждениях образования. "На конец прошлой недели доля заболевших учащихся в воронежских школах составила 9,6%, что заметно меньше показателя [20%], при котором вводится временная приостановка учебного процесса. В настоящее время подтверждено заболевание 12 065 человек, закрыто 65 классов [в 25 школах]", - говорится в сообщении.

Всего в городе Воронеже насчитывается около 130 школ, в которых обучаются порядка 187,6 тыс. школьников. По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за 37 неделю ОРВИ в регионе заболел 7 281 человек (рост на 61% к предыдущей неделе, когда было 4 511 заболевших), в том числе детей до 14 лет - 4 369 (рост на 89%, ранее было 2 306 детей). По данным медиков, рост заболеваемости ОРВИ среди детей связан с формированием организованных коллективов в начале учебного года.