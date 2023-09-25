РАНХиГС запустила программу подготовки управленцев в Иране

Стажировка по ней продлится до 1 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) запустила образовательную программу по подготовке управленческих кадров "Развитие человеческого капитала в интересах достижения национальных целей" в Иране, стажировка по программе продлится до 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Образовательную программу Президентской академии по подготовке резерва управленческих кадров высшего уровня "Развитие человеческого капитала в интересах достижения национальных целей" запустили в Исламской Республике Иран. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран выступил основным партнером по организации стажировки", - говорится в сообщении.

Как рассказали в вузе, в день открытия образовательной программы участники прослушают лекции и мастер-классы, где спикерами выступят помощник президента Ирана Асгари Азада, заместитель министра экономики и финансовых вопросов Сейеда Али Рохани, руководитель президентского центра трансформации и сотрудничества для развития Саджада Ахадзаде и руководитель отдела центра исследований Ирана по направлениям: трансформация системы государственной службы, приоритеты стратегического развития Ирана Бабака Негадари.

"Стажировка продлится до 1 октября и будет способствовать установлению и упрочнению контактов между государственными служащими России и Ирана, обмену лучшими практиками, включая развитие стран в условиях санкционного давления", - добавили в вузе.