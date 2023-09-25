В Пятигорске построят четырехзвездочный отель за 1,4 млрд рублей

Ввести отель в эксплуатацию планируют в феврале 2026 года

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Четырехзвездочный отель Azimut построят в Пятигорске к 2026 году. Стоимость инвестиций оценивают в 1,4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства экономического развития Ставропольского края.

"Специализированный застройщик "Эталонотель" планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству курортного отеля Azimut. Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 208 номеров, способный вместить до 170 тыс. человек в год станет частью города-курорта. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей. В результате его реализации планируется создать порядка 40 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввести отель в эксплуатацию планируют в феврале 2026 года. Кроме проживания, гостям предоставят питание, автопарковку и фитнес-зал с бассейном и спа.

"В связи с развитием внутреннего туризма и увеличением потока отдыхающих на Кавказские Минеральные Воды востребованность такого рода отелей постоянно растет. А Пятигорск является не только городом-курортом, но и столицей Северо-Кавказского федерального округа и очень привлекателен как в части деловой активности, так и развития тренда на путешествия по России", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, для реализации инвестпроекта землю под застройку предоставят без конкурса.

"Развитие туристической отрасли - один из приоритетов министерства экономического развития. Крайне важно для расширения внутреннего туризма создавать необходимую инфраструктуру: комфортные гостиницы, кафе, логистические маршруты. Без этого туристы не поедут, так как нужен сервис и комфорт. И как раз малый бизнес создает всю сферу гостеприимства, позволяя открывать у нас новые туристические точки притяжения", - рассказал министр экономического развития края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.