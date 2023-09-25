Санду сообщила, что Молдавия не рассматривает возобновление прямых авиарейсов в Москву

По словам президента республики, в ее стране не рассматривают возобновление прямого авиасообщения с Россией из-за рисков государственной безопасности

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии не рассматривают возобновление прямого авиасообщения с Россией, которое было прервано в 2022 году. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу TV8.

"Нет. Из-за рисков государственной безопасности", - ответила она на соответствующий вопрос.

Из-за событий на Украине в Молдавии был введен режим ЧП и закрыто воздушное пространство. Позже запрет сняли. В 2022 году молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Однако это решение сразу подверг жесткой критике лидер правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности Игорь Гросу, заявив о необходимости придерживаться позиции стран ЕС в этом вопросе. После этого Управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в РФ, мотивировав свое решение интересами "обеспечения авиационной безопасности".

В России проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. В этой ситуации они вынуждены добираться в Москву с пересадками.