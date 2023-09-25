25 сентября, 17:48

В Грузии разрешили компаниям "Азимут" и Red Wings увеличить частоту полетов

В Агентстве гражданской авиации страны напомнили, что эти авиакомпании не находятся в черном списке ЕС

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" начать выполнять рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси, из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

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"Azimuth Airlines с 14 октября по 28 октября включительно планирует выполнять чартерные рейсы по воздушной линии Минводы - Тбилиси - Минводы с частотой один раз в неделю, с 11 октября по 28 октября включительно по воздушной линии Сочи - Тбилиси - Сочи с частотой два раза в неделю и с 9 октября по 26 октября включительно по воздушной линии Москва - Батуми - Москва с частотой два раза в неделю. Агентство гражданской авиации выдало разрешение <…> по указанным направлениям", - говорится в сообщении.

Еще одна российская авиакомпания Red Wings получила разрешение от авиационных властей Грузии на выполнение рейсов по маршруту Жуковский - Тбилиси - Жуковский с частотой пять дней в неделю.

Указанные авиакомпании не находятся в черном списке Евросоюза, напомнили в Агентстве гражданской авиации Грузии. 

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