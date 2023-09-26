Конюхов намерен впервые в мире переплыть океан на катамаране на солнечной энергии

Во время экспедиции путешественник будет вести видеодневник и проводить экомониторинг океана, каждый день отмечая содержание пластиковых отходов в воде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский путешественник, писатель и художник Федор Конюхов планирует впервые в истории переплыть Тихий океан на катамаране, который работает на солнечной энергии. Об этом сообщается на его сайте.

"В 2023 году Федор Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта Nova в 2023 году планируется завершить строительство катамарана океанского класса длиной 11 метров, оборудованного электрическими моторами и солнечными модулями", - говорится в опубликованном сообщении.

На первом этапе экспедиции путешественник преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. На втором этапе - от Чили до Австралии через Тихий океан. Отмечается, что во время экспедиции Федор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана, каждый день отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде. Впоследствии собранные в ходе путешествия материалы будут проанализированы.

"Первым проектом в рамках данного научно-технического сотрудничества станет изучение степени загрязнения вод мирового океана частицами микропластика. Специальные фильтры проточного типа со сменными картриджами, установленные на катамаране, способны улавливать частицы пластика размером от 200 мкм до 1,5 мм и более. Задачами Федора Конюхова будут ежедневное обслуживание фильтров, упаковка и маркировка собранных образцов с указанием координат места, времени сбора и показаний водосчетчика отфильтрованной воды", - добавляется на сайте.

Исследования позволят оценить степень загрязнения пройденной акватории Южного Тихого океана микропластиком и изучить пути его переноса при помощи математического моделирования.

Федор Конюхов является обладателем абсолютного мирового рекорда в области воздухоплавания - самый быстрый полет вокруг света на воздушном шаре. За это достижение он был удостоен звания "Пилот года" Международной федерации аэронавтики (FAI) в 2016 году. В ходе тренировок к кругосветному полету Конюхов и Меняйло установили два мировых рекорда: сначала 32 часа, а затем 55 часов беспосадочного полета на тепловом шаре.