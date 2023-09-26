В Забайкалье зафиксировали отсутствие вакцины от COVID-19

Минздрав планирует закупить 75 тыс. доз препарата

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса сейчас нет в Забайкальском крае, до конца года планируется закупить 75 тыс. доз для определенных групп населения. Об этом на пресс-конференции сообщили специалисты регионального Министерства здравоохранения.

"Сейчас все наши усилия направлены на вакцинацию против гриппа. На сегодняшний день это более актуально. Вакцины против коронавируса у нас нет. Эта работа ведется. Мы знаем группы, подлежащие вакцинации. У нас есть поручение Минздрава России. Теперь вакцинация против коронавирусной инфекции осуществляется по эпидпоказаниям. Мы готовы приступить к закупкам вакцины", - сказала заместитель министра здравоохранения, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Елена Аранина.

Заместитель начальника отдела охраны материнства и детства краевого Минздрава Елена Буянова добавила, что вакцину планируют закупать для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

"В пределах 75 тыс. [доз вакцины] нам необходимо до конца года. Деньги уже выделены. Осталось дождаться внесения изменений в закон [о бюджете региона]. И как только внесут изменения, мы начнем закупку вакцины. На сегодняшний день в продаже у фармпредставителей есть вакцина "Спутник лайт" и "Конвасэл", ее у нас не было. Закупать будем обе", - сообщила Буянова.

По данным специалистов, за сентябрь в Забайкалье зафиксировали 194 случая заболевания коронавирусом. Это в 40 раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В больницах региона сейчас развернуто 40 коек для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Госпитализированы 18 человек, из них двое детей и одна беременная женщина. Пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, в крае нет.

Также в Минздраве сообщили, что с 4 сентября в Забайкалье идет прививочная кампания против гриппа. Необходимо вакцинировать более 573 тыс. человек. Прививку поставили около 20% от плана.