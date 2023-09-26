В школах Москвы пройдет выставка, посвященная героям страны

Экспозиция будет работать в образовательных организациях города до конца учебного года, переезжая из одной школы в другую

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мобильная фотовыставка "Страна героев. Герои страны", на которой школьники увидят фотопортреты Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Героев труда, открылась в школе на западе Москвы. Выставка будет переезжать из одной школы в другую, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В школе №1155 состоялось открытие первой мобильной фотовыставки в рамках программы "Страна героев. Герои страны". Школьники, родители и педагоги познакомятся с историями десантников, летчиков, артиллеристов - Владимира Шаманова, Владимира Горового, Сергея Липового, Геворка Исаханяна, Сергея Тулина и других. Это люди, которые показали пример мужества, отваги и самопожертвования. Автор снимков - заслуженный деятель искусств России Сергей Берменьев", - говорится в сообщении.

Рядом с портретами расположен QR-код, перейдя по которому, можно прослушать рассказы о жизни героев и их подвигах. Также на мероприятии школьники смогут пообщаться с президентом межрегионального Фонда Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Героем Российской Федерации Вячеславом Сивко. Фотовыставка будет работать в образовательных организациях столицы до конца учебного года, переезжая из одной школы в другую, через пять дней она отправится в школу №1544.