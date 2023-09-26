Императорский маршрут Романовых появится в Хабаровском крае

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков выразил уверенность, что маршрут привлечет в регион больше российских и зарубежных туристов

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Хабаровский край присоединился к туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места, связанные с историей Романовых, передает корреспондент ТАСС.

Торжественное подписание соглашения между Министерством экономического развития России, правительством Хабаровского края и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" состоялось в Хабаровске.

"В национальный туристический проект "Императорский маршрут" вступил Хабаровский край. Богатое историческое наследие связывает регион с деятельностью дома Романовых. Немалую роль Романовы сыграли в становлении образования, культуры, медицины в Хабаровском крае. И на сегодня Хабаровский край является одним из крупнейших культурных и образовательных центров. Я уверен, что подписание соглашения позволит нам наладить крепкие партнерские отношения для реализации национального туристического проекта и, самое главное, привлечь в регион еще больше российских и зарубежных туристов", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Федеральный туристический проект "Императорский маршрут" охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом. Как отметил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, проект укрепляет знания о России. Сотни ребят из региона уже посетили памятные места в западной части России. "Теперь мы будем ждать и детей, и взрослых. Нам есть, что показать. В первую очередь, это памятник графу Муравьеву-Амурскому, который открывал цесаревич, будущий император Николай Александрович Романов", - сказал Дегтярев.

Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова уточнила, что к проекту присоединилось уже 29 регионов.

После подписания соглашения была открыта выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых". Передвижная выставка показывает, как проходило строительство Транссибирской магистрали, и как это повлияло на развитие территорий.