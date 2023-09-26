Около 870 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 870 млн рублей получили жители Московской области в качестве выплат на обеспечение питанием беременных женщин и детей до трех лет с начала текущего года. Выплату оформили более 220 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Почти 870 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года. Выплату оформили уже свыше 220 тыс. жителей, это беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что ежемесячная денежная выплата составляет беременным женщинам - 400 рублей, кормящим матерям - 1 тыс. рублей, детям от 0 до 1 года - 1 тыс. рублей, детям от 1 года до 3 лет - 600 рублей. Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

С 1 января 2020 года в Московской области молочная кухня заменена на денежную выплату.