Шакиру заподозрили в мошенничестве с налогами в Испании на €6 млн

Разбирательство по делу начнется 20 ноября

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму, превышающую €6 млн. Об этом сообщило агентство EFE.

В июле следственный суд в Каталонии принял иск против исполнительницы по подозрению в двух налоговых преступлениях. Речь идет о нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год. Как считает прокуратура, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах, Шакира совершила мошенничество на €6 млн.

Кроме того, в Испании исполнительницу подозревают в преступлениях, касающихся неуплаты налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Сторона обвинения заявляет, что певица проживала большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения на тот момент с футболистом Жераром Пике. Ожидается, что 20 ноября начнется разбирательство по этому делу.

Шакира (полное имя - Шакира Риполь) известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен. Ранее исполнительница и Пике заявили о прекращении отношений.