Кузнецова сообщила о нарушении социальных прав более 114 тыс. детей из-за действий Киева

Вице-спикер Госдумы отметила, что они не получали медицинскую помощь, не могли ходить в школы, посещать детские сады, "были лишены нормальных условий социализации"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Социальные права более 114 тыс. детей нарушены в результате действий украинской власти, сообщила на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что в комиссию из регионов поступает информация, согласно которой в результате преступлений киевского режима погибли более 300 детей, пострадали более 1 тыс., также растет количество сирот из-за обстрелов городов и поселков.

"Мы провели анализ данных, всего 114 554 ребенка столкнулись с нарушением социальных прав: 71 090 из ДНР, 21 348 - ЛНР, почти 5 000 - Крым, 2 252 ребенка - Брянская область, 11 901 - Белгородская область, 3 007 детей - Курская область", - сообщила Кузнецова.

Она отметила, что эти дети не получали медицинскую помощь, не могли ходить в школы, посещать детские сады, "были лишены нормальных условий социализации".

Кузнецова также сообщила, что с Министерством просвещения РФ ведется работа по активизации наставничества и педагогического сопровождения со стороны студентов детей, которые сегодня "лишены возможности обучаться очно из-за разрушенных школ, постоянных обстрелов, постоянных угроз жизни". "Предложили поощрять этих студентов, которые будут помогать нашим детям подтягивать образовательные программы, в том числе учитывать это как педагогическую практику. Коллеги в министерстве просвещения нас поддержали, надеемся, что это выйдет в конкретные решения в ближайшее время", - заключила вице-спикер Госдумы.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны.