В Петербурге пройдет Спартакиада пенсионеров России

По данным первого зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Андрея Хорта, в соревнованиях примут участие представители 77 регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 700 участников из 77 российских регионов, в том числе из ДНР, а также отдельные команды из Белоруссии, Казахстана и Финляндии соберутся с 27 сентября по 2 октября в Петербурге на VIII Спартакиаде пенсионеров России. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт.

"В 2023 году у нас предполагается на финальном этапе порядка 750 человек из 77 регионов, включая команду из ДНР. Плюс еще четыре команды из трех стран - две из Белоруссии, по одной из Казахстана и Финляндии. Эти команды будут стартовать со всеми одновременно, но награждаться вне общего зачета, по отдельным номинациям", - сказал Хорт.

Он также подчеркнул, что Спартакиада приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечают 1 октября. В Петербурге участники соревнований определят лучших в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, комбинированной эстафете, стрельбе, шахматам, дартсу и другим видам спорта. Самая возрастная участница в этом году приехала из Владимирской области, ей 85 лет.

Как рассказал заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России", координатор проекта "Спартакиада пенсионеров России" Владимир Клоницкий, пробиться на Спартакиаду - дело непростое, ведь только в этом году заявки на участие подали 75 тыс. пенсионеров, а отборочные турниры проходили почти во всех регионах

"В прошлом году были жители ДНР, мы их пригласили, но в частном порядке. В этом году будет официальная делегация Министерства спорта ДНР. Отборочные там, поскольку военное положение и люди заняты своими бытовыми и насущными проблемами, не проводили. Тем не менее у них предложение вызвало большой интерес, они набрали полную команду. На Спартакиаде они, как и все, будут соревноваться в рамках одного регламента", - подчеркнул Клоницкий.

Гостей города также ожидает насыщенная культурная программа с посещением музеев и популярных экскурсионных маршрутов и церемония открытия в СК "Юбилейный" 28 сентября. Финальным и главным номером церемонии будет хореографическая постановка с участием более 100 знаменосцев, что, по словам организаторов, будет рекордом России по использованию государственного флага в одном представлении.