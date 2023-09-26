Финалисты Всероссийского конкурса "Мастер года" смогут посетить крупные предприятия Тулы

Финал конкурса пройдет с 28 сентября по 2 октября

ТАСС, 26 сентября. Участники финального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов среднего профессионального образования "Мастер года", который пройдет в Туле, смогут посетить крупные промышленные предприятия региона. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС министр образования Тульской области Оксана Осташко.

"Участники конкурса смогут познакомиться с историческим центром нашего города, с экспозициями Тульского музея оружия, это один из крупных музеев страны <...> Будут принимать участие, в том числе, эксперты-специалисты от тульских предприятий, Союз машиностроителей активно включился в подготовку выставки о тульской системе среднего профессионального образования. <...> Если кто-то изъявит желание, будет предоставлена и возможность посещения предприятий", - сказала она.

Осташко отметила, что финальный этап Всероссийского конкурса "Мастер года" является трансляцией лучшего опыта России в сфере СПО, педагогам региона это даст возможность для изучения лучших наработок в этой сфере и для их внедрения на своих рабочих местах.

Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" пройдет в Туле с 28 сентября по 2 октября, в нем примут участие представители всех 89 субъектов России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Из порядка 4 тыс. участников отобрали 89 педагогов, из которых в Туле по итогам двух конкурсов выявят 10 финалистов, каждому из них предстоит провести мастер-класс о том, как надо любить свою профессию, и в итоге будет определен один победитель. Он получит премию в 200 тыс. рублей.