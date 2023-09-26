Дума приняла закон о списке памятников Великой Отечественной войны в госреестре

В список не входят здания и мемориальные квартиры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о создании в Реестре объектов культурного наследия народов РФ отдельного раздела с информацией об объектах, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в апреле 2023 года группой депутатов Госдумы. Он был принят в первом чтении 11 июля, во втором - 21 сентября. В пояснительной записке отмечается, что объекты, увековечивающие память о событиях и героях Великой Отечественной войны, включены в единый госреестр, но он не содержит критерия, который позволяет идентифицировать их. Это "затрудняет понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности", указали авторы.

Закон дополняет пункт 1 статьи 9 закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" подпунктом, который утверждает перечень объектов и упрощенный порядок проведения работ по ремонту объектов, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ и увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Уточняется, что в этот список не входят здания и мемориальные квартиры.

Как отмечают авторы инициативы, мемориалы и обелиски, которые в первую очередь нуждаются в поддерживающем ремонте, часто находятся в сельской местности, поэтому целесообразно ввести упрощенный порядок проведения на них ремонтных работ. Утверждать перечень и порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, согласно документу, будет Министерство культуры РФ.