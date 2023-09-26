Парламентская комиссия выступила за сохранение международных договоров об усыновлении

В Госдуму в ноябре 2022 года внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами недружественных стран

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей выступает за сохранение действующих международных договоров об усыновлении российских детей гражданами недружественных стран. Об этом на заседании комиссии сообщила ее сопредседатель, сенатор Галина Карелова.

"Комиссия выработала четкую позицию. Мы сохраняем действующие соглашения, потому что за рубежом уже живет и воспитывается достаточно большое количество наших детей. И созданная договорная база позволяет им не утрачивать связь с исторической родиной, а нам - отстаивать их права", - отметила Карелова.

Она добавила, что такое решение было выработано в ходе заседания образованной в комиссии рабочей группы под руководством сенатора Лилии Гумеровой. Группа занимается вопросами совершенствования механизмов защиты прав детей за рубежом.

"[Там] рассматривался вопрос о целесообразности приостановки действия имеющихся договоров об усыновлении с недружественными нам странами. Прежде всего, Испанией, Италией, Францией", - сказала Карелова.

В Госдуму в ноябре 2022 года внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами недружественных стран. В марте 2023 года комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект и рекомендовал его принять.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.