26 сентября, 11:36

Пасечник наделил полномочиями сенатора РФ Лантратову

Дарья Лантратова и ранее была сенатором от республики

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом наделил полномочиями сенатора РФ Дарью Лантратову, которая ранее занимала эту должность. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - сказано в документе.

Лантратова и ранее была сенатором от республики, соответствующими полномочиями 20 декабря 2022 года ее наделял врио главы ЛНР Леонид Пасечник. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид ИвановичЛантратова, Дарья Сергеевна
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