Пасечник наделил полномочиями сенатора РФ Лантратову

Дарья Лантратова и ранее была сенатором от республики

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом наделил полномочиями сенатора РФ Дарью Лантратову, которая ранее занимала эту должность. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - сказано в документе.

Лантратова и ранее была сенатором от республики, соответствующими полномочиями 20 декабря 2022 года ее наделял врио главы ЛНР Леонид Пасечник.