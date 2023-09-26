Национальная олимпиада по анализу данных DANO вошла в проект перечня РСОШ

Полный список льгот, которые предоставят победителям и призерам олимпиады, будет определен вместе с публикацией правил приема в вузы в 2024 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпиада по анализу данных DANO, организованная "Тинькофф" совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), вошла в проект перечня российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2023-2024 учебный год, что позволит победителям конкурса получить расширенные льготы при поступлении в вузы. Об этом сообщили в "Тинькофф".

"Олимпиада DANO вошла в проект перечня олимпиад школьников на 2023/2024 учебный год (технически - как профиль олимпиады "Высшая проба"), что позволит российским вузам давать победителям и призерам различные льготы, например, поступление на бюджетные места без вступительных испытаний или зачет 100 баллов за один из предметов ЕГЭ. Лучшие участники также смогут обучаться в Центральном университете за счет выделенных грантов, покрывающих 100% стоимости обучения", - говорится в сообщении.

Полный список льгот, которые предоставят победителям и призерам олимпиады, будет определен вместе с публикацией правил приема в вузы в 2024 году, отметили в сообщении. Здесь также добавили, что стать участниками DANO могут ученики 9-11 классов вне зависимости от места проживания, при этом конкурсантам необязательно разбираться в анализе данных: достаточно иметь базовые знания по математике и логике.

Как проинформировали в пресс-службе, олимпиада состоит из трех этапов, два из которых проходят онлайн. Для школьников также подготовлен образовательный блок, включающий в себя онлайн-курс от экспертов "Тинькофф", видеоподкаст от экспертов НИУ ВШЭ, библиотеку материалов с подборкой литературы по теме, заданиями прошедшей олимпиады и демоверсиями заданий. Кроме того, участникам будет доступна постоянная поддержка менторов и организаторов олимпиады.

DANO - один из тех проектов, которые помогают школьникам с профессиональным самоопределением и дальнейшим развитием, отметил вице-президент, директор по бизнес-технологиям "Тинькофф" Константин Маркелов.

"В "Тинькофф. Образовании" мы растим кадры для отрасли со школьной скамьи. Участники олимпиады погружаются в практику, понимают, как устроены реальные бизнес-задачи, а победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы и отборе на стажировку в "Тинькофф". В этом году вузов, в которые можно будет поступить на льготных условиях, станет еще больше", - пояснил Маркелов, его слова приводятся в сообщении.