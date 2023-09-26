Дума отклонила два законопроекта, предусматривающих усыпление бездомных животных

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал не допустить жестких методов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала против двух законопроектов, направленных на введение в законодательство РФ норм об усыплении, эвтаназии или убийстве безнадзорных животных.

Первый законопроект был внесен в Думу Алтайским краевым законодательным собранием в апреле. Он предлагал дополнить закон об ответственном обращении с животными новыми нормами, которые позволяли бы убивать безнадзорных животных в случаях, когда они представляют угрозу жизни или здоровью человека. Предлагалось также разрешить усыплять животных, содержащихся в приютах, если они проявляют немотивированную агрессию, тяжело больны или у них обнаружены клинические признаки бешенства.

Второй законопроект внесли на рассмотрение Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан и депутат Думы Рафаэль Марданшин в ноябре прошлого года. Документ предлагал передать регулирование вопросов обращения с животными без владельцев, находящимися за пределами населенных пунктов, к сфере правового регулирования закона "О животном мире". Предполагалось, что в этом случае при регулировании численности безнадзорных животных не будут учитываться нормы закона об ответственном обращении с ними.

"Законопроект предлагал признать бездомных животных вне населенных пунктов подпадающими под закон о животном мире - то есть фактически охотничьим ресурсом", - отметил ТАСС первый замглавы профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что "все законопроекты, в которых содержится терминология, связанная с эвтаназией и усыплением, будут предлагаться на отклонение". "Мы исходим из того, что регионам переданы полномочия по регулированию численности безнадзорных животных - регистрация, льготная стерилизация, пристройство. Мы считаем, что эти полномочия исчерпывающие, этих жестоких методов мы не допустим", - добавил Бурматов.

Закон, предоставляющий регионам полномочия в сфере обращения с животными без владельцев, был подписан президентом в июле. Согласно нему, регионы в том числе могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными. Как ранее сообщал Бурматов, в ходе работы над законопроектом комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде предлагали ввести эвтаназию безнадзорных животных.