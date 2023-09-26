График поездов МЦД-2 изменится 30 сентября и 1 октября

Планируется ремонт путей на станции Перерва

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расписание движения поездов МЦД-2 изменится в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 21:00 30 сентября до 04:45 1 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Большая часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов будут увеличены до 1,5 часа, часть поездов следует укороченными маршрутами: на Курском направлении - от и до Перервы, на Рижском - от и до Стрешнево, время отправления первых и последних поездов будет скорректировано. В период "окна" будут ремонтировать пути на станции Перерва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с расписанием можно свериться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика ЦППК.