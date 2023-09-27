Православные верующие отмечают Воздвижение креста Господня

Это один из 12 главных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь отмечает в среду один из 12 главных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, - Воздвижение креста Господня. Во время богослужений совершается поклонение верующих кресту, который священники выносят в центр храма из алтаря.

Праздник Крестовоздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина Великого, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос и который был утерян после разрушения Иерусалима римскими войсками.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, богослужение 27 сентября в первую очередь "посвящается самому кресту, осмыслению того, что есть крест для жизни людей, для проповеди о Христе, для дела спасения".

"Событие, которое мы прославляем, - обретение креста. Однако в первую очередь мы прославляем не столько историческое событие, но сам крест Господень. Мы прославляем великую тайну Божественной любви, Божественного снисхождения, Божественной мудрости, которую даровал нам Господь через свой животворящий крест, и да будет он для нас мерилом правды, мерилом истины. <...> Будем идти за этим крестом, как за великим путеводителем, по нашей жизни, взирая всегда на нижнюю планку, которая показывает, что наш путь - не налево, не вниз, а к небу", - сказал патриарх в проповеди по случаю Воздвижения.

По преданию, под языческим святилищем были обнаружены рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (рядом со Христом были распяты два разбойника), при этом крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение. Иерусалимский патриарх Макарий стал высоко поднимать крест, чтобы его смогли увидеть множество людей, собравшихся к месту обретения святыни. На торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") и указывает название праздника.

В день Воздвижения православная церковь установила строгий пост.