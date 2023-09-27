В Петербурге пройдет I Всероссийское совещание замдиректоров библиотек

Встречу организовали по поручению Министерства культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. В Российской национальной библиотеке (РНБ) пройдет I Всероссийское совещание заместителей директоров библиотек по научной и методической работе. Встреча организована по поручению Министерства культуры РФ при участии Российской государственной библиотеки и Российской библиотечной ассоциации, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Цель совещания - формирование региональной системы научного и методического сопровождения библиотечного обслуживания населения и стимулирования инновационной деятельности библиотек субъектов РФ. Совещание призвано способствовать повышению роли науки в совершенствовании работы библиотек по обслуживанию читателей, сохранению и распространению культурного наследия, а также повышению качества жизни граждан России", - рассказали в пресс-службе.

Заявки на участие в совещании подали 168 специалистов из 59 регионов страны. На встрече будут обсуждать роль научной работы в организации деятельности современной библиотеки, приоритетные направления исследовательской работы, внедрение "Примерного положения об организации научно-исследовательской деятельности в библиотеках России". Отмечается, что совещание носит межведомственный характер и направлено на активизацию научной и методической деятельности в русле "Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года".

Мероприятие продлится два дня. На сайте РНБ будет доступна онлайн-трансляция.