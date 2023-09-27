26 сентября, 21:16

В Москве 29 сентября ожидается температурный рекорд

Софья Сандурская/ ТАСС, архив
© Софья Сандурская/ ТАСС, архив

Воздух прогреется днем до 24 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пятница, 29 сентября, в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

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Ожидается до плюс 24 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супервысокая температура прогнозируется в пятницу - плюс 21-24 градусов. Рекордно высокая температура для 29 сентября - 23,3 градуса - была в 1900 году. Будет побит рекорд или нет, узнаем в пятницу, но это характеристика того, насколько будет тепло", - рассказал он.

По словам Вильфанда, другие дни этой недели в Москве тоже будут достаточно теплыми - ожидается плюс 17-22 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлиматМосква
© Информационное агентство ТАСС
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