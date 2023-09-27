27 сентября, 04:14

Вильфанд заявил, что сентябрь 2023 года станет самым сухим в Москве за всю историю

По словам научного руководителя Гидрометцентра, на основной станции зафиксировали 7,5 мм осадков при климатической норме 66 мм

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 11% месячной нормы осадков выпало в Москве за сентябрь. Он станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешний сентябрь будет самым сухим за всю историю в Москве. Никогда еще такого не было. На нашей реперной (основной - прим. ТАСС) станции зафиксировано всего лишь 7,5 мм осадков за все дни месяца, а климатическая норма - 66 мм. И до конца сентября никаких осадков не прогнозируется", - сообщил он.

По словам Вильфанда, из-за того, что и август был очень сухим, сейчас в почве наблюдается дефицит влаги. Это приводит к высоким рискам возникновения лесных пожаров в регионе. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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