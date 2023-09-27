Учителя Молдавии требуют повышения зарплаты и угрожают протестами

Чтобы профессия преподавателя стала привлекательной, средняя заработная плата в сфере образования "должна быть равна зарплате в национальной экономике", сказано в обращении Федерации профсоюзов работников образования и науки республики к президенту, премьер-министру и спикеру парламента

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Преподаватели в Молдавии намерены организовать демонстрации протеста, если правительство не увеличит им зарплату. Об этом говорится в обращении Федерации профсоюзов работников образования и науки республики к президенту, премьер-министру и спикеру парламента.

"Чтобы профессия учителя стала привлекательной, средняя зарплата в сфере образования должна быть равна зарплате в национальной экономике. Просим дать официальный ответ до 5 октября 2023 года. Если нас не услышат, члены профсоюза оставляют за собой право организовывать акции протеста", - говорится в обращении, опубликованном на сайте профобъединения. Его руководство предлагает установить с начала 2024 года единую норму месячного оклада для преподавательского, научно-педагогического, научно-исследовательского и управленческого персонала в размере 2,7 тыс. лей (около $149). В обращении названа недостаточной обещанная правительством единовременная выплата работникам сферы образования, число которых превышает 100 тыс.

По данным статистики, которые привело правительство, педагогический корпус Молдавии стремительно стареет на фоне растущей нехватки учителей - в стране насчитывается около 2 тыс. вакансий для преподавателей. Однако только чуть более половины выпускников профильных учебных заведений устраиваются на работу по специальности, из-за чего власти на местах уговаривают учителей пенсионного возраста продолжать трудовую деятельность. Как сообщил в начале учебного года бывший президент республики Игорь Додон, за годы независимости в стране закрыто более 400 школ и вдвое сократилось количество учителей. Одна из причин такого положения - затяжной экономический и демографический кризис.

Почти 10 лет назад на основании соглашения с МВФ правительство взяло на себя обязательство структурно реформировать систему образования, чтобы сэкономить 0,5% ВВП. Однако реформа свелась к сокращению числа школ, из которых учеников перевели в более крупные образовательные учреждения, пообещав возить на занятия за счет государства. Хотя в молдавском законодательстве русский обозначен как язык межнационального общения, под программу оптимизации в первую очередь попали русские школы, где обучается примерно пятая часть подрастающего поколения страны.