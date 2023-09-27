Собянин сообщил, что в летнем сезоне 2023 года Москву посетили 7,1 млн туристов

Мэр города отметил, что число гостей из регионов России составило 6,5 млн человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 7,1 млн туристов посетили Москву за летний сезон 2023 года. Это на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"За летний сезон 2023 года Москву посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом прошлого года. Еще 4,6 млн гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь-август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что число гостей из регионов России составило 6,5 млн человек, что на 8% больше, чем в рекордном для туризма 2019 году. Кроме того, в первом полугодии Москву приехал почти 1 млн иностранных туристов, а за лето российскую столицу посетили более 600 тыс. путешественников из-за рубежа.

Собянин подчеркнул, что большинство иностранных гостей из дальнего зарубежья были из Китая, также в пятерку по количеству туристов вошли: Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия. Среди стран ближнего зарубежья преобладали туристы из Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Мэр столицы добавил, что туризм вносит большой вклад в развитие московской экономики, а по результатам нынешнего сезона расходы туристов составили 372 млрд рублей.