В Чувашии планируют завершить переселение из аварийного жилья до 25 декабря

По сообщению пресс-службы администрации главы республики, программу расселения завершат досрочно

ЧЕБОКСАРЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Программа переселения жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года, должна завершиться по нацпроекту в Чувашии на один год раньше - 25 декабря. Объем контрактации на приобретение нового жилья составляет 99%, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"До 25 декабря главам Вурнарского, Ибресинского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского округов, администраций городов Чебоксары и Шумерля поручено завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда. Таким образом, в этом году досрочно завершается адресная программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного <...> аварийным до 1 января 2017 года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что республиканская адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" была рассчитана до конца 2024 года. По информации властей, в 2019-2023 годы планировалось расселение 1,2 тыс. человек из 57 аварийных домов.

По словам главы Минстроя Чувашии Михаила Коледы, которые приводятся в сообщении, в 2022-2023 годах предусматривалось расселение 698 граждан из 291 жилого помещения, в настоящее время заключены контракты на приобретение 288 помещений (99% к плану). Глава Чувашии Олег Николаев призвал органы власти обеспечить соблюдение законодательства при организации переселения.

Отмечается, что переселение проживающих в домах, признанных аварийными до 2017 года, позволит начать реализацию нового этапа программы. "Это позволит приступить к ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, - 286 аварийных домов, где проживают 5,4 тыс. человек", - поясняется в сообщении.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводятся по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда".