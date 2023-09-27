Путин заявил, что инфекционным заболеваниям нужно противостоять на международном уровне

Проходящие в Астрахани учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации являются уникальной возможностью для обмена профессиональным опытом и согласования оптимальных методик реагирования специалистов, отметил президент России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Угроза инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, противостояние ей обусловливает необходимость международного сотрудничества, отметил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме по случаю открытия международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.

"Угроза инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, и противостояние ей, несомненно, обусловливает необходимость конструктивного международного сотрудничества по линии санитарно-эпидемических служб. Важнейшей задачей является регулярная отработка практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал", - указал глава государства.

Он отметил, что проходящие в Астрахани учения являются уникальной возможностью для обмена профессиональным опытом и согласования оптимальных методик реагирования специалистов. "Особое значение имеют предстоящие испытания мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что учения будут весьма полезны для всех участвующих в них санитарно-эпидемических структур, позволят повысить их готовность к защите здоровья и благополучия людей.