Из Карабаха в Армению перенаправили более 230 пострадавших от взрыва в Степанакерте

Как сообщили в Минздраве Армении, 142 человека доставили вертолетом, 95 - машинами скорой помощи

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Более 230 пострадавших от взрыва бензохранилища в Степанакерте, а также во время боевых действий в Нагорном Карабахе направлены в медицинские учреждения Армении. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"По состоянию на 11:00 [10:00 мск] в медицинские организации республики наземным и воздушным транспортом доставлено 237 человек, из них 142 - вертолетом, 95 - машинами скорой помощи", - говорится в сообщении.

25 сентября вечером на бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Согласно информации, распространенной армянскими СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, по состоянию на 21:00 мск вторника было известно о 68 погибших.