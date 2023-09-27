Число туристов из Китая увеличилось в Москве в шесть раз

По словам и.о. первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города, председателя столичного Комитета по туризму Евгения Козлова, также есть немалый поток гостей из стран Ближнего Востока

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество туристов из Китая увеличилось в Москве в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого в шесть раз, сообщил и.о. первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного Комитета по туризму Евгений Козлов на пленарной сессии в рамках конференции "Туризм Москвы".

"Китай сейчас на первом месте по въездному потоку из стран дальнего зарубежья, в том числе и в первую очередь с деловыми целями. У нас 50 рейсов в неделю из Москвы в Китай сейчас, это очень много, и это большие борты. Китайцев у нас сейчас в шесть раз больше, чем было в прошлом году, сравнивая с аналогичным периодом", - сказал он.

Козлов отметил, что также есть немалый поток гостей из стран Ближнего Востока. Особенно часто они выбирают пятизвездочные гостиницы в Центральном административном округе столицы. "90% заполняемость весь июль была представителями Ближнего Востока. Приезжают сюда, им действительно интересно. С министром туризма Египта общались, он нам сказал, что у нас идеальный климат", - сказал Козлов.

Он добавил, что амбициозная цель столичных властей - увеличить турпоток из стран Латинской Америки. "Транспортное плечо сейчас делает невыгодным их долет до России. Но там миллионы людей могут себе это позволить, так что это потенциальная зона роста", - сказал Козлов.