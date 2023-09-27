В Греции умер ветеран обороны Севастополя Константин Канаки

До марта 1942 года он участвовал в обороне города-героя в составе 136 армейского запасного стрелкового полка

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Ветеран обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны Константин Канаки умер в Греции. Об этом сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале.

"Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в городе Афины. В сентябре 1941 года Константин Канаки в возрасте 18 лет был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом в звании рядовой. До марта 1942 года участвовал в обороне города-героя Севастополя в составе 136 армейского запасного стрелкового полка", - отметили в посольстве.

"В 2020 году, в Год Памяти и Славы, ветерану была вручена медаль "За оборону Севастополя", которой Константин Георгиевич был награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, но своевременно не получил ее. Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека", - подчеркнули в диппредставительстве.